فوز كبير لمنتخب سورية على منتخب كوريا الديمقراطية في دورة الهند الدولية

جهينة نيوز:

حقق منتخب سورية للرجال لكرة القدم فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره الكوري الديمقراطي بخمسة أهداف لهدفين في أولى مبارياته في دورة الهند الدولية ضمن تحضيرات منتخبنا للتصفيات المزدوجة لنهائيات آسيا وكأس العالم.

وسجل أهداف منتخبنا كل من شادي الحموي هدفين ومحمد المرمور هدفين وفراس الخطيب في الدقائق40 و55 و60 و67 و90 بينما سجل هدفي كوريا جونغ الغوان وري هونغجن في الدقيقتين 3 و79.

وتم اختيار شادي الحموي أفضل لاعب في المباراة.

وكانت دورة الهند افتتحت أمس حيث فازت طاجيكستان على الهند بأربعة أهداف لهدفين.

يشار إلى أن المنتخبين اللذين يحصدان أكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث سيتأهلان إلى المباراة النهائية علما أن المنتخبات المشاركة هي الهند وكوريا الديمقراطية وطاجيكستان إضافة إلى منتخبنا.