مظاهرة عمالية في تونس تنديدا بمؤامرة “صفقة القرن” و التطبيع

جهينة نيوز:

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تجمعا عماليا أمام مقره بساحة محمد علي في العاصمة التونسية تنديدا بمؤامرة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن المشاركين رددوا شعارات “الشعب يريد تجريم التطبيع” و”فلسطين عربية لا حلول استسلامية”.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن القضية الفلسطينية تبقى قضية جوهرية راسخة في وجدان كل التونسيين مطالبا بضرورة التصدي لمؤامرة “صفقة القرن” وإسقاطها.

بدوره جدد سفير فلسطين في تونس هايل الفاهوم رفض الشعب الفلسطيني كل أشكال الترغيب والترهيب وبقاءه صامدا ومتمسكا بحقوقه وهويته وأرضه وقال إن فلسطين ستبقى عنوان الثبات والصمود والعدالة.