واشنطن بوست: ابن سلمان ديكتاتور جديد يحظى بدعم الغرب

جهينة نيوز:

وصف جاكسون ديل، نائب رئيس تحرير صحيفة “واشنطن بوست”، وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه ديكتاتور جديد يحظى بدعم الغرب كما صدام حسين.

وقال ديل في مقال له: “بعد نحو 30 عاماً من دعم الغرب لصدام، يعودون مرة أخرى لدعم بن سلمان، فهم يقولون إنهم يمقتون جرائمه الصارخة، ومن ضمنها قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن الحقوقيات وتعذيبهن بالسعودية”.

كما أنهم يعتقدون، وفق المقال، أن “الحرب التي يقودها باليمن كارثية جداً، ومع ذلك يدعمونه، فيكفي أن ترى ما حصل في قمة العشرين لتدرك ذلك”.

وأضاف: “ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط مَن أظهر دعمه لولي العهد السعودي، بل قادة ورؤساء وزراء دول أوروبية، بل حتى قادة الهند وكوريا الجنوبية واليابان، جميعهم استقبل بن سلمان خلال الأشهر الستة الماضية بحرارة”.