ايران: نسبة تخصيب اليورانيوم بلغت 4.5 % والخطوة المقبلة المحتملة 20%

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان ايران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم الى أكثر من 3.67 بالمائة، لافتا الى ان من خيارات الخطوة الثالثة التخصيب بنسبة 20 بالمائة.

وقال ان تخصيب اليورانيوم في البلاد تخطى مستوى 3.67 % ، وفي الوقت الحاضر فان المواد المنتجة بلغت حوالي 4.5 % ، مضيفا: يلبي مستوى التخصيب الحالي تماما إنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة التي تحتاجها البلاد.

واوضح كمالوندي: من اجل انتاج وقود محطات الطاقة يستخدم يورانيوم مخصب بمستويات مختلفة الى حد أقصى قدره 5 ٪ وما دون.

واكد بانه ان لم يعد التوازن في مجال تنفيذ الاتفاق النووي فان ايران ستواصل خفض التزاماتها تدريجيا، موضحا بان ايران جاهزة في الوقت ذاته للرجوع عن خفض التزامتها والعودة الظروف السابقة من الناحية التقنية ان بادرت الاطراف الاخرى الى تنفيذ التزاماتها.

وحول الخيارات المطروحة حول الخطوة الثالثة اوضح بان هنالك العديد من الخيارات وستقوم ايران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد وقال، ان احد هذه الخيارات يمكن ان يكون زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي.

وصرح بان من الخيارات الاخرى اعادة تركيب اجهزة الطرد المركزي “IR2” او “IR2M” او زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي الناشطة في سلسلة التخصيب.

واوضح بان هنالك الكثير من الخيارات في الخطوة القادمة لخفض التزامات الاتفاق النووي الا ان تنفيذها يجب ان يكون متوائما مع المنطق الاقتصادي والتقني حيث ان منطقنا التقني يتطلب الان التخصيب لتوفير الوقود لمفاعلات القدرة والمحطات.

واضاف كمالوندي، انه على سبيل المثال لو احتجنا الى وقود مفاعل طهران البحثي فاننا سنقوم بانتاجه.

وصرح بان ايران ليست بحاجة الى اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة في الوقت الحاضر ولكن لو اردنا انتاجه فليست هنالك اي عقبة ومشكلة بهذا الصدد بعد ان تجاوزنا نسبة 3.67 بالمائة.

فارس