الإمارات تعلن سحب قوات لها من اليمن

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول إماراتي كبير اليوم أن الإمارات تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما أسماه خطة “إعادة انتشار لأسباب استراتيجية وتكتيكية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته قوله في حديث لصحفيين في دبي إن “هناك انخفاضا في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة غرب اليمن وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”.

يذكر أن العدوان الذي يشنه تحالف بقيادة النظام السعودي والمتواصل على اليمن منذ آذار 2015 أدى من خلال المجازر والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ودمار كبير في البنى التحتية عدا عن انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه على اليمن.