قبرص:إرسال تركيا سفينة حفر إلى قبالة سواحلنا انتهاك خطير لسيادتنا

جهينة نيوز:

أكدت قبرص أن قيام النظام التركي بإرسال سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى قبالة سواحلها يعد انتهاكاً خطيراً لسيادتها.

ونقلت رويترز عن الرئاسة القبرصية قولها في بيان اليوم “إن إرسال سفينة التنقيب الثانية تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص”.

والسفينة “ياووز” هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين إذ ترسو سفينة أخرى هي “الفاتح” قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل أيار الماضي.