إساءات لبوتين على الهواء مباشرة في جورجيا.. والكرملين يرد!

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين يعتبر من غير المقبول إهانة الرئيس الروسي على قناة "روستافي-2" الجورجية لأن هذا التصرف لا يليق بشعب جورجيا وهو عار كبير على الجورجيين.

وقال بيسكوف: "بالنسبة للإهانات ضد بلادنا ورئيسنا، بالطبع نحن نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق ونحن ندينها بشدة ولاحظنا أن القيادة الجورجية برمتها من الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمانيين ورئيس البرلمان أدانت هذا التصرف بشدة".

وأضاف: "بالطبع هذا النوع من السلوك سواء كان مستفزا من قبل شخص يريد زيادة تعقيد العلاقات الروسية الجورجية أو نتيجة لجنون تام بالطبع لا يليق بالشعب الجورجي".

وتابع قائلا: "هذه أمة لها تاريخ طويل جدا وتقاليد ثقافية غنية وبالطبع هذا عار كبير على الجورجيين ما حدث".

ويأتي الرد الروسي بعد قيام مقدم برامج تلفزيونية في جورجيا بالإساءة للرئيس الروسي بكلمات نابية وغير أخلاقية مباشرة على الهواء على قناة "روستافي 2".