الصين تطلق رحلة استكشافية إلى المريخ العام المقبل

جهينة نيوز

أعلنت الصين عزمها إرسال مسبار فضائي إلى المريخ بحلول العام 2020 لتقوم برحلة استكشافية إلى الكوكب الأحمر.

ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية تشمل المهمة رحلة إلى مدار المريخ، تهبط على السطح لإجراء البحوثات والاستكشاف، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من المهمة هو البحث عن علامات الحياة على هذا الكوكب.

وبحسب الصحيفة سيحاول العلماء خلال الرحلة معرفة ما إذا كان كوكب المريخ ملائما للحياة البشرية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أن رواد الفضاء الأمريكيين سيزورون القمر مرة جديدة قريبا، ومن بعدها سيتجهون إلى كوكب المريخ حيث ستكون مهمتهم الأولى تثبيت العلم الأمريكي.

يذكر أن الدول التي نجحت حتى الآن في القيام بمهام استكشافية إلى كوكب المريخ هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والهند، إضافة إلى وكالة الفضاء الأوروبية.