ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة ردا على خروقات إرهابيي "النصرة" في ريفي حماة وإدلب

الإثنين, 8 تموز 2019 الساعة 13:53 | شؤون محلية, أخبار محلية

ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة ردا على خروقات إرهابيي

جهينة نيوز

كثفت وحدات الجيش ردها على اعتداءات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية ضد مقرات ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات التابعة له.

وتعتدي المجموعات الإرهابية بشكل متكرر بالقذائف الصاروخية على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في القرى والبلدات الآمنة بريف حماة كان آخرها صباح اليوم في حماة بسقوط عدة صواريخ أطلقها إرهابيو “النصرة” على قريتي العزيزية و الحماميات أسفرت عن أضرار مادية.

وافادت وكالة سانا ان وحدات الجيش نفذت ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي الغربي أسفرت عن تدمير عدة نقاط محصنة ومنصات إطلاق صواريخ.

كما تم استهداف مقرات وتحصينات مجموعات إرهابية في محيط خان شيخون جنوب إدلب بصليات صاروخية ما أدى إلى تدمير تحصينات للإرهابيين وعدد من آلياتهم على الطريق الواصل إلى بلدة الهبيط غربا.

وتصدت وحدات الجيش أمس الأول لهجوم شنته مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة ومجموعات تتبع له على اتجاه قرية الحماميات من محاور تل الصخر والهبيط وكفر زيتا والأربعين والجبين وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.


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