إيمان البحر درويش يتهم انتخابات نقابة المهن الموسيقية المصرية بالفساد

جهينة نيوز

بدأت نقابة الموسيقيين في مصر، تلقي استمارات الترشيح من أعضاء النقابة على مقعد نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، ويتنافس على مقعد نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر للمرة الثانية على التوالي، والفنان مصطفى كامل للمرة الثانية أيضاً.

إلا أن بلاغا للنائب العام تقدم به المطرب إيمان البحر درويش ضد إجراء الانتخابات في نهاية تموزالحالي أشعل نقابة المهن الموسيقية

وقال إيمان البحر درويش، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "إنه رغم الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الواجبة النفاذ ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعون، التي جرى رفعها على هذه الأحكام فأصبحت أحكام نهائية باتة منذ عام 2012، تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى".

وأضاف : "أصبحت تهمة إهدار المال العام في الملايين التي تم إهدارها في نقابة المهن الموسيقية ثابتة في حق هذا المستنقع من الفساد وفي تحدي سافر للدولة للأحكام القضائية والنيابة العامة في ظل عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الفساد المثبت للعامة والخاصة ، رغم كل البلاغات المقدمة والأحكام النهائية الباتة".

وتابع : "تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى سيتم الغاؤها أيضا بإذن الله لمخالفتها الصارخة لأحكام قانون النقابة ولكافة الأحكام القضائية الصادرة الواجبة النفاذ والتي قام بالدعوة إليها من لا صفة له قانونا في ذلك فلمتى يظل هذا الفساد بهذه القوة ومن يحميه لهذه الدرجة التي تغل يد النيابة العامة!؟ عن اتخاذ القرار الحاسم لإهدار المال العام بهذا الشكل المتكرر طوال ٧ سنوات".

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية للدورة الماضية