إغلاقات بالجملة لمحال بيع لحوم وأجبان في دمشق

جهينة نيوز

قامت محافظة دمشق بإغلاق عدد من الفعاليات التجارية في المدينة حيث ضبطت دوريات مديرية الشؤون الصحية في المحافظة دمشق محال تجارية ومطاعم مخالفة للتعليمات والشروط الصحية.

وتم إغلاق محل لبيع الفروج النيء لمدة ثلاثة أيام في منطقة كفرسوسة لمخالفته التعليمات الصحية وعدم إبرازه للوثائق الصحية،كما تم إغلاق محل شاورما في منطقة القشلة باب توما أول الطلعة لمدة أسبوع لمخالفته التعليمات الصحية وجود شاورما لحمة ودجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، وعدم إبراز الوثائق الصحية،إضافة لإغلاق محل أجبان وألبان في منطقة الشيخ محي الدين_حارة المدارس، لمدة أسبوع، لمخالفته تعليمات المجلس الصحي الفرعي (بيع مادة الشنكليش دكما)، وإغلاق محل أجبان وألبان في سوق الخضرة، بمنطقة مساكن برزة لمدة أسبوع، لوجود مواد غذائية لاتحمل بطاقة بيان ولاتاريخ صلاحية وبيعه شنكليش فرط.

كما تم إغلاق محل بقالية ألبان وأجبان في ساحة باب مصلى لمدة ثلاثة أيام، لمخالفته التعليمات الصحية بوجود جبنة ناعمة.

كما أصدرت المحافظة قرارا بإغلاق محل بقالية في شارع فيصل سوق الهال القديم لمدة أسبوع، وذلك لوجود مواد غذائية مجهولة المصدر، ورفض إعطاء الاسم والوثائق الصحية وتعريض مواد غذائية للغبار،إضافة لإغلاق بقالية في شارع فيصل سوق الهال القديم، لوجود مادة فستق غير صالحة للاستهلاك البشري، أيضاً لمدة ثلاثة أيام،وإغلاق مستودع لحمة في منطقة الدويلعة لوجود لحوم مفرومة ضمن المستودع، لمدة ثلاثة أيام، كما تم إغلاق محل فروج يقوم باستخدام بلاستيك ملون لحفظ المواد الغذائية، لمدة ثلاثة أيام، إضافة لمحل حلويات في منطقة الدويلعة لمدة أسبوع، لوجود صراصير في قسم التحضير ووجود قذارة عامة.