أنشطة وفعاليات ضمن مهرجاني صيدنايا وبلودان

جهينة نيوز

أكّد مدير سياحة ريف دمشق المهندس محمد وائل الكيّال أهمية مهرجاني صيدنايا وبلودان لغناهما بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى تحديد موعد المهرجانين اللذين تقيمهما وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، حيث يُقام مهرجان صيدنايا في (2 - 3 - 4) آب المقبل، فيما تَحدّد موعد مهرجان بلودان في (22 -23 - 24 - 25) آب.

وبين أنّ مهرجان صيدنايا يتضمّن فقرات سياحية وثقافية ورياضية وتراثية وثقافية عديدة منها كرنفال مسير وافتتاح سوق للتسوق ومعرض للحرف اليدوية والصناعات التقليدية إضافة إلى دراسة إمكانية عرض ضوئي لكيفية بناء دير صيدنايا ورالي سيارات وحفل زجل، ويتضمن مهرجان بلودان معرضاً تشكيلياً وسوقاً لمنتجات غذائية وصناعية، إضافة إلى حفلات وعروض فنية ودراسة إمكانية إقامة معرض للنحت.