اتحاد الصحفيين الأتراك يقاضي مركز أبحاث "موال للحكومة"

جهينة نيوز:

كشف اتحاد الصحفيين الأتراك أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث موال للحكومة بسبب تقرير أعده المركز ووصفه الاتحاد بأنه "تحريضي".

واتهم الاتحاد على حسابه على "تويتر" مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بأنها أصدرت تقرير "يحرض ضد صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية".

وأكد الاتحاد اليوم الأحد أنه سيتقدم الإثنين بشكوى قضائية ضد المركز أمام محكمة اسطنبول.

وأعلن الاتحاد على تويتر "سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء.. نراكم في المحكمة" مرفقا التغريدة بوسم "#الصحافة_ليست_جريمة".

ويشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحافيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشره يتألف من مئتين واثنتي صفحة، بحسب "أ ف ب".

ويتناول تقرير المؤسسة المعروف أنها موالية للحكومة التركية تغطية وسائل إعلام دولية مثل شبكة "بي بي سي" البريطانية وقناة "دويتشه فيله" التلفزيونية الألمانية الأحداث في تركيا في خدماتها الناطقة بالتركية بما في ذلك تغطية أحداث كبرى مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016.

وتضمن التقرير الذي نشر الجمعة معلومات مفصّلة عن صحفيين وتاريخهم الوظيفي وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرّها باريس التقرير، واعتبرت على تويتر أنه "يرفع المضايقات التي يتعرّض لها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية إلى مستوى جديد".

وتابعت "ندين بحزم محاولة الترهيب الجديدة هذه ونقف بجانب زملائنا المستهدَفين".

ونفى المركز في بيان الانتقادات الموجّهة إليه، مؤكدا أن تقريره مبني على مصادر متاحة "ولا يحتوي على أي معلومات باستثناء أنشطتهم الصحفية".

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية. وتقول المنظمة إن عدد الصحافيين المسجونين في تركيا هو الأكبر في العالم.

سبوتنك