"مايكروسوفت" تحذر من مشكلة خطيرة في "ويندوز 10"

جهينة نيوز:

مشكلة جديدة طرأت على نظام تشغيل "ويندوز 10"، والتي حذرت منها شركة "مايكروسوفت" كافة مستخدميه، لتضاف إلى قائمة مشاكله التي طرأت خلال الأسابيع الماضية.

وكان أول من اكتشف المشكلة، موقع "ويندوز لاتست"، الذي أبلغ عن وجود ثغرة خطيرة في آخر تحديث في "ويندوز 10" (KB4501375)، مشيرا إلى أنها قد تضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN)، الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة.

ويوضح الموقع أن المشكلة تتعلق بشبكات "VPN"، إذ أن خدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال "ويندوز 10" بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات "في بي إن" بشكل طبيعي.

ونظرا للنمو المذهل في استخدام "VPN"، فإن لهذا الأمر تأثير كبير على كيفية استخدام الكمبيوتر.

وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل ويندوز 10 1903، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي، وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.

وكانت شركة "مايكروسوفت" حذرت مؤخرا من وجود خطأ وثغرة خطيرة في نظام تشغيل "ويندوز 10"، والتي تتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.