فضيحة الملياردير الامريكي تاجر القاصرات تشعل انتقادات في كيان الاحتلال الاسرائيلي

جهينة نيوز:

تبادل رئيسا وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، الحالي بنيامين نتنياهو، والسابق إيهود باراك، تصريحات لاذعة على "تويتر" بعد فضيحة توقيف ملياردير أمريكي بتهمة تسخير القاصرات في الدعارة.

ونشر نتنياهو عشية الأحد على "تويتر" تقريرا صحفيا يتحدث عن توقيف الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين والعلاقات التي تربطه بباراك، وأرفق التقرير بتعليق يقول "وما زالت وسائل الإعلام صامتة".

وبحسب وسائل اعلام العدو رد باراك على تغريدة نتنياهو ساخرا بالقول "من المؤلم أن يكتشف المرء أن أحد معارفه متورط في نشاطات إجرامية. أولا نتنياهو، والآن إبشتاين، آمل أن تنكشف الحقيقة في كلتا القضيتين".

ودخل نجل نتنياهو، يائير على خط المناوشات بين أبيه وباراك، حيث غرد مرات عديدة حول العلاقات التي تربط باراك بإبشتاين، وكيف أن الأخير "أعطى إيهود باراك 2.5 مليون دولار".

يذكر أن إبشتاين اعتقل مساء السبت في نيويورك بناء على مذكرة المدعي الفدرالي ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة غدا الاثنين.

واتهم ابشتاين عامي 2007 و2008 بالتحرش بالقصر ثم تم الكشف أثناء التحقيق معه، أنه دفع أموالا لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية، وباع خدماتهن لأشخاص آخرين.