يديعوت أحرونوت: قرار ايران زيادة تخصيب اليورانيوم يُربك "اسرائيل"

جهينة نيوز:

قال وزير الطاقة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الأحد، إن الخطوات الإيرانية بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم "تثير قلقنا".

جاء ذلك في تصريحات للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عقب إعلان طهران تخفيض التزامها بالاتفاق النووي.

وأضاف شتاينتس أن "إيران بدأت عمليا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي".

وتابع "هذا يعني أن إيران شطبت الخطوط الحمراء التي وافقت عليها سابقا، وهذا التجاوز هو خطوة ليست بسيطة باتجاه حيازة السلاح النووي".

واتهم شتاينتس إيران بأنها "تبتز إسرائيل والولايات المتحدة والعالم نووياً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي عقده في طهران أن بلاده ستبدأ بتخفيض التزامها بالاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 لـ"عدم وفاء الأطراف بالاتفاق".

وحسب الإعلان الإيراني ستبدأ طهران اعتبارا من الأحد، بتجاوز نسبة 3.67 بالمئة في تخصيب اليورانيوم وفق احتياجاتها.

وأوضح عراقجي أن "تخفيض التزاماتنا النووية لا يعني الخروج من الاتفاق المبرم في 2015".

وزير الطاقة الإسرائيلي اعتبر أن "العقوبات الأمريكية على إيران وضعتها في أزمة اقتصادية صعبة، وهذه هي الغاية منها، بهدف دفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي".

وأضاف أن "الضغط على إيران أثبت لكل العالم أنها قريبة حقا من حيازة سلاح نووي، لأنها قادرة على اتخاذ قرار برفع نسبة تخصيب اليورانيوم".

وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق مع مجموعة دول (5 1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

ولجأت إيران إلى خطوات التراجع عن التزامها بما ورد في الاتفاق الدولي إثر انسحاب الإدارة الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، في 8 مايو/أيار الماضي، بدعوى أن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة"، وهو موقف يتطابق مع الموقف الإسرائيلي المعارض بشدة للاتفاق.

فلسطين اليوم