زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

الأحد, 7 تموز 2019 الساعة 20:16 | مجتمع, حوادث

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

جهينة نيوز:

قالت وكالة الزلازل الإندونيسية إن زلزالا بقوة 7.1 درجة بمقياس ريخيتر يضرب شرق البلاد ، وحذرت الوكالة من تسونامي.

ودفع الزلزال السلطات الإندونيسية إلى التحذير من موجات مد عملاقة "تسونامي"، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الزلزال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية مساء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الزلازل الإندونيسية أن الزلزال وقع في البحر على عمق عشرة كيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة, ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.


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