توقيف صديق ترامب بتهمة الاتجار بالمراهقات لاجل الجنس

جهينة نيوز:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الملياردير الأمريكي جيفري ابشتاين يوم السبت 6 تموز/ يوليو بتهمة الاتجار بالبشر وخاصة القاصرات لاستغلالهن جنسيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي بيست"، ألقي القبض على ابشتاين عندما هبط بطائرته الخاصة المتوجهة من باريس إلى مطار نيوجيرسي في نيويورك، حيث سيواجه يوم غد الاثنين محاكمة بتهمة الاتجار بالجنس خلال فترة امتدت من عام 2002 إلى 2005.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ربطت ابشتاين علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

واتهم ابشتاين عامي 2007 و2008 بالتحرش بالقصر ثم تم الكشف أثناء التحقيق معه، أنه دفع أموالا لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية، وباع خدماتهن لأشخاص آخرين.

وفي عام 2016، رفعت أمريكية تحت اسم مستعار جين دو دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة الاغتصاب عندما كان عمرها 13 عاما مشيرة إلى أن جيفري ابشتاين كان شريك في الجريمة، لكنها ما لبثت أن سحبت الدعوى القضائية.