كيان الاحتلال يقترح إطلاق "قطار الازدهار" من الاراضي المحتلة الى الحجاز والخليج

جهينة نيوز:

تقدم كيان الاحتلال الإسرائيلي بمبادرة خط لسكك الحديد يربط ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط بالسعودية وباقي دول الخليج مرورا بالأردن.

وأكد حساب لكيان الاحتلال الاسرائيلي على تويتر تديره وزارة خارجية الاحتلال ، أن هذه المبادرة جاءت على لسان وزير الخارجية يسرائيل كاتس أثناء زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا.

وأضاف الحساب أن كاتس طرح مبادرة "لربط السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن هذه السكة ستفتح "طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا من شأنها دعم اقتصادات الدول المستهدفة".

وأرفقت الخارجية الإسرائيلية التغريدة بصورة كاريكاتورية تظهر القطار المنشود، وسمته "قطار الازدهار الاقتصادي" و يظهر رسوم كاريكاتورية لزعماء عرب بينهم ابن زايد و الملك سلمان.