الحرس الثوري الايراني يزيح الستار عن منظومة الاتصالات التكتيكية "سبهر 110"

جهينة نيوز:

برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ازيح الستار اليوم الاحد عن منظومة الاتصالات التكتيكية "سبهر 110", و ذلك بحسب ما نقلت وكالة فارس.

وفي كلمته خلال المراسم أشار القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الى خصائص منظومة "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، وأكد ان هذه المنظومة تتمتع بواحد من أحدث انظمة امن الاتصالات، ولفت الى ان هناك العديد من التقنيات المتنوعة التي تساهم في الحفاظ على استقرار المعلومات وامنها وتدفقها في الحروب الالكترونية، وكل هذه الميزات متوفرة في هذه المنظومة، وتعتبر من الناحية التكنولوجية انجازا جديدا تم تصميمه وتصنيعه في مراكز الابحاث الصناعية التابعة لمديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحرس الثورة الاسلامية.

والهدف من منظومة الاتصالات التكتيكية هذه المصممة والمصنعة على يد المهندسين الشباب في مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحرس الثوري هو استمرار تطوير وتحديث اجهزة الاتصالات من اجل اضفاء قابلية التحرك على منظومات القيادة والسيطرة التابعة للوحدات الشعبية والبرية مع امكانية الاستخدام في جميع الوسائل البرية والجوية والبحرية المتحركة خاصة العمليات الهجومية في ظروف مطاردة العدو.

وتلبي هذه المنظومة التكتيكية جميع حاجات الاتصالات للقادة في مختلف المستويات الاستراتيجية والعملانية والتكتيكية والقتالية في ظروف الدفاع الجوي والهجوم الجوي والامن والدفاع والازمات كالحوادث الطارئة.