من بينها "قدس-1" ... الجيش اليمني يكشف عن أسلحة متطورة وحديثة من صناعته

جهينة نيوز:

كشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن عدد من الأسلحة المتطورة والحديثة التي قامت بصناعتها وتطويرها.

وأزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط اليوم الستار خلال معرض للصناعات العسكرية عن نماذج لصاروخ قدس 1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف كي 2 المسيرة.

وقال المشاط إن “المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت وإن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقاً في موازين القوى مع قوى العدوان على اليمن وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر”.

من جهته أوضح وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي أن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطوراً ونجاحاً ملموساً بأياد وخبرات يمنية مشيراً إلى أنه تم اختبار الأسلحة الجديدة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها.

وأكد وزير الدفاع أن “القادم سيكون أعظم وأشد إيلاماً على قوى العدوان ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على الشعب اليمني”.