إعلان نتائج الثانوية المهنية الزراعية ونسبة النجاح تتجاوز 40 %

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الزراعة اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية للدورة الأولى عام 2019.

مديرة التعليم الزراعي المهندسة هزار إسماعيل بينت في تصريح لـ سانا أن نسبة النجاح بلغت 34ر40 بالمئة مشيرة إلى أن عدد الطلاب الذين ترشحوا لامتحانات هذا العام بلغ 1143 طالباً تقدم للامتحانات منهم 1071 طالباً ونجح 432 طالباً من كل الاختصاصات.

وأوضحت إسماعيل أنه بإمكان الطلاب تقديم الاعتراضات على نتائجهم على مادتين على الأكثر وعلى العقوبة المفروضة بحق المخالفين منهم اعتباراً من تاريخ 8-7 ولغاية 13-7-2019 في الثانويات التي يتبعون لها.

يذكر أن تسجيل الطلاب للدورة الثانية بصفة محسن أو مكمل يبدأ من تاريخ 8-7 ولغاية 13-7-2019 في الثانويات التي يتبع لها الطلاب.