فريق اقتصادي إيراني يزور سورية لدراسة حاجاتها بمجال البنى التحتية

جهينة نيوز

أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عزم الغرفة إرسال فريق اقتصادي إلى سورية خلال الأسابيع القادمة لدراسة حاجاتها الأساسية في مجال البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

وأشار كاشفي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء اليوم إلى أن سورية ورغم ما مرت به إلا أنها تملك الأرضية المناسبة لإعادة تفعيل الفعاليات المختلفة وخاصة في المجال الصناعي والزراعي موضحا أن حاجاتها الحالية تتركز في إعادة تأهيل البنى التحتية كالسدود والكهرباء والمشاريع المائية وإعادة إعمار البنية المتضررة جراء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية إلى أن إعادة فتح الطريق التجاري الواصل بين إيران وسورية عبر العراق ستتيح فرص تبادل اقتصادي كبيرة بين البلدين وخاصة في مجال تصدير مواد البناء.