انطلاق فعاليات مهرجان وسباقات الثيران الهائجة في إسبانيا

جهينة نيوز

انطلق في بامبلونا يوم أمس السبت مهرجان سان فيرمين، وهو من أكبر الاحتفالات التقليدية في إسبانيا التي يتخللها خصوصا سباقات للثيران الهائجة.

وقد أطلق سهم "تشوبيناثو" الذي يعلن عادة بدء الاحتفالات من شرفة مقر بلدية المدينة ظهرا فوق ساحة البلدية التي امتلأت بالمحتفلين الذين ارتدوا الأبيض والأحمر.

وتنتهي احتفالات سان فيرمين في 14 تموز، وتستقطب سنويا مئات آلاف السياح في عاصمة نافارا على مدى تسعة أيام.

وتقام سباقات الثيران الهائجة في أزقة المدينة القديمة عند الساعة الثامنة من كل صباح.

وينتهي السباق الذي يحاول خلاله الأشخاص وهم يهرولون الاقتراب قدر الإمكان من 12 ثورا، في حلبات بامبلونا حيث تقام بعد الظهر مصارعة ثيران يشارك فيها كبار الاسماء في هذا المجال.

ويقع سنويا عدة جرحى في هذه السباقات المعروفة باسم "إنثييرو" وقد قتل خلالها 16 مشاركا على الأقل منذ العام 1910