بعد تجاوز عمرهما الــ" 100" عام قررا الارتباط والزواج

جهينة نيوز

يحتفل جون كوك (100 عام)، أحد محاربي الحرب العالمية الثانية، وفيليس كوك( 102 عام)، بحياتهما الجديدة معًا في ولاية أوهايو الأميركيّة، وفقًا لموقع "سي أن أن".

قرر الزوجان، اللذان كانا يتواعدان لسنة كاملة، أن يتوّجا حبّهما بالزواج، فقصدا المحكمة للحصول على رخصة زواج، ليكتشفا أنّ باستطاعتهما أن يتزوجا على الفور، وهذا ما حصل.

وقال الحبيبان اللذان فقدا أزواجهما مرّتين في السابق: يظنّ البعض أن الزواج في هذا العمر أمر غريب، لكن الحب لا يعرف عمراً، فلدينا الكثير من القواسم المشتركة التي تجمعنا".

يُذكر أن جون وفيليس يقضيان معظم وقتهما سويًّا، لكنهما يحترمان حريّة الآخر، وينويان البقاء مع بعضهما والتمتع بمّا تبقّى من حياتهما.