مها المصري تبكي بسبب التنمر الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

أعلنت الفنانة السورية عن تعرضها للتنمر بعد التغيير الذي تعرضت له بعد فشل عمليات التجميل التي خضعت لها

وقالت مها، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية علا الفارس: “ انها تفكر بالاعتزال وبكت كتيرا بسبب تدخل الناس فيما لا يعنيهم ومحاولتهم النيل من شخصيتها من خلال ما كتبوا فيه ودعتهم لأن يحبوا أنفسهم أولا قبل الخوض في أمور الفنانين.."

وأعربت المصري عن ندمها الشّديد، لعمليّات التّجميل، موضّحة، أنّها كانت ستكون أكثر جمالاً، لو لم تخضع لمثل هذه النّوعيّة من العمليّات.

كما وجهت الفنانة مها المصري رسالة لفنانات الجيل الجديد بعدم التوجه نحو عمليات التجميل وقالت لهن" لا تحاولي التغيير بشكلك بل أحبي نفسك واحبي ما تريدين تقديمه"

ورفضت المصري اتّهامها من قبل الجمهور بأنّها تعاني من عقدة العمر، معلّقة: “أنا أبدا لا أعاني من عقدة العمر فأنا لدي تاريخ فني ومحسوب لي مضيفة أنها لن تؤدي دور بنت العشرين بل إنها تختار أدوارا تناسب عمرها

يذكر أن الفنانة مها المصري ليست الفنانة الاولى التي تتعرض للتنمر بسبب عمليات التجميل بل سبقتها إلى ذلك الكثير من الفنانات مثل الفنانة اللبنانية أليسا ليبقى ملف عمليات التجميل مفتوحا عبر وسائل الاعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي