راغب علامة في ثلاث أغنيات بطابع مصري

جهينة نيوز

كشف الفنان والملحن أحمد زعيم عن تعاون قريب يجمعه بالفنان راغب علامة، في حسابه عبر "إنستغرام".

ونشر زعيم صورة مع علامة بعد حفله الأخير بـ"مدينتي" وعلّق عليها قائلاً: “يوم رائع مع المغني اللبناني العظيم راغب علامة، إنه الأفضل بالنسبة لي، شكراً لاستضافتك الجميلة قبل حفل مدينتي، قريباً، في أكثر من أغنية واحدة".

وأوضح زعيم تفاصيل تلك الأغنيات في تصريحات له، مشيراً إلى أن الأغنية الأولى تحمل عنوان "تعاليلي" من كلمات الشاعر محمد عاطف وطابعها "مقسوم"، والثانية "كنا حبايب" وتحمل طابعاً درامياً، ومن كلمات هيثم سليم، أما الأغنية الثالثة "تانغو" فمن كلمات الشاعر أحمد قطوط وتحمل عنوان "سايبني ليه".