بالفيديو.. تحدي غطاء الزجاجة يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

بعد العديد من التحديات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بدأ تحدي جديد أطلقه ماكس هولواي بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة باجتياح موقع تويتر وهو تحدي غطاء الزجاجة

وقام العديد من نشطاء تويتر بخوض التحدي وقدم العديد منهم عروضا تعتبر رائعة أدت لرواج هاشتاج تحدي غطاء الزجاجة

ولاقى التحدي إعجاب العديد من مشاهير العالم الامر الذي دعاهم لخوض هذا التحدي من بينهم المغني الأمريكي جون ماير الذي نفذ التحدي بنجاح داعيا الممثل البريطاني جيسون ستاثام للقيام بنفس الحركة. ولاعب كرة القدم العالمي ابراهيموفيتش والفنانة شذى حسون

يذكر أن "تحدي غطاء الزجاجة"، يقوم على فتح من فتح غطاء الزجاجات حيث تحاول فتحها عن طريق القوة والتركيز، ويمكن توجيه ركلة بقوة إلى غطاء الزجاجة لفتحها، وفقًا لموقع "cbs news" الأميركي.