75 شركة محلية في معرض "فود إكسبو"

جهينة نيوز

انطلقت امس في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو في دورته الخامسة عشرة بمشاركة 75 شركة من كبرى شركات الصناعات الغذائية الوطنية إضافة إلى شركات من لبنان وإيران والإمارات العربية المتحدة ويستمر لغاية الـ 9 من الشهر الجاري.

ولفت وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة خلال الافتتاح إلى أهمية المعرض لترويج وتسويق منتجات الشركات الصناعات الغذائية الوطنية التي لم تتوقف رغم التحديات والنكبات التي واجهتها وغدت قوية مع تنوع منتجاتها والارتقاء بمواصفاتها وجودتها مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الصناعي من تسهيلات وإعفاءات ومحفزات.

من جهتها مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي بينت أهمية مشاركة المؤسسة وشركاتها في المعرض للتعريف بمنتجات القطاع العام السوري الغذائي الذي يصنع بمواصفات قياسية عالية وبأسعار أقل وهو ينافس بجودته المنتجات المثيلة في القطاع الخاص.

بدوره مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أشار إلى دعم الغرف الصناعية والتجارية لهذه المبادرات والمعارض التي تعمل على الترويج للمنتجات الوطنية.

من جهته مدير عام مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال المنظمة للمعرض غياث شماع أوضح أن المعرض المستمر منذ 15 عاما يشكل داعما أساسيا للصناعات الغذائية الوطنية ومستلزمات إنتاجها من خلال الترويج والتسويق والتصدير إلى الأسواق الخارجية منوها بالدعم الحكومي الذي يلقاه القطاع الصناعي.

ويتخصص المعرض بصناعات الزيوت والدهون الغذائية والمعجنات والمعكرونة والحبوب والمعلبات والكونسروة والألبان والأجبان والمواد الأولية لهذه الصناعات واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وأغذية الأطفال و”الآيس كريم” والمنتجات السكرية والشاي والأعشاب والقهوة والحلويات والمياه المعدنية والغذائية والعصائر وآلات التعبئة والتغليف وموادها والمؤسسات والبنوك وصناديق التنمية والتمويل.