رفع رسوم العبور الجوي للطيران المدني 50 %.. إيرادات العبور في النصف الأول من هذا العام بلغت؟

جهينة نيوز

أكد المدير العام لمؤسسة الطيران المدني إياد زيدان تعديل بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في أجواء السورية دون الهبوط بزيادة بنسبة 50 بالمئة ما كانت عليه.

وأشار زيدان في تصريح خاص لــ«الوطن» إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تعديل بدلات الخدمات الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 404 لعام 2000 والمعدلة بالقرار رقم 922 لعام 2014 على أساس الوزن الأعظمي للإقلاع لكل طائرة والمعتمد من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني، بما يتناسب مع ما هو معمول به حالياً في العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص.

لافتاً إلى أن التعديل الجديد ينص على أن يستوفى 150 دولاراً (كرسم مقطوع) على مرور أي طائرة للأجواء السورية في المرة الواحدة والتي لا يزيد وزنها على 75 طناً، فيما يتم استيفاء 2.10 دولار عن كل طن زيادة للطائرات من وزن 76 طن ولغاية وزن 200 طن، و 2.4 دولار لكل طناً للطائرات من وزن 201 طن وما فوق.

وأوضح زيدان أن القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة، والاستفادة من الموقع المتميز لسورية في خريطة حركة الطيران المدني علما أن اغلب شركات الطيران قد توقفت عن الهبوط في المطارات السورية، والعبور من الأجواء السورية لأسباب سياسية، في إطار محاربة سورية، ولم تكن قرارات التوقف عن الهبوط أو العبور لأسباب تجارية أو أمنية، كونه لم تتعرض أي من الطائرات المدنية العابرة للأجواء السورية لأي خطر امني، ولكنها تكبدت خسائر تجارية كبيرة، جراء عدم العبور في الأجواء السورية، حيث تزيد الرحلات التي يفترض أن تمر بالأجواء السورية مدة ساعة ونصف الساعة نتيجة عدم عبورها وهذا يكبد هذه الشركات خسائر كبيرة.

وعن الشركات العابرة للأجواء السورية والتي تستخدم المطارات السورية، بين المدير العام أن هناك بعض الشركات الإيرانية و«فلاي» العراقية تهبط في المطارات السورية، فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية و«الميدل إيست» والخطوط القطرية.

وعن وجود موافقات جديدة لشركات طيران أخرى، نفى زيدان أن تكون سورية هي التي أوقفت عبور شركات الطيران من أجوائها وبالتالي فان عودة مرور شركات الطيران يعود إلى هذه الشركات، مضيفاً: نحن لم نمنع العبور حتى نعيد السماح لها.

وعن أثر رفع الأسعار على عودة الشركات لاستخدام الأجواء السورية أكد زيدان أن الأسعار التي تقررت الآن هي موضوعية ومتناسبة مع الأسعار في دول الجوار وربما تكون اقل منها، وعن الإيرادات التي حققتها المؤسسة نتيجة عبور الأجواء بين زيدان انه خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت إيرادات عبور الأجواء السورية بحدود 3 ملايين دولار.