مقتل 3 وإصابة 6 في انفجار شاحنة وقود بمنطقة سفيردلوفسك الروسية

جهينة نيوز

صرح رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري غوريليخ اليوم الأحد بأن صهريج لنقل الوقود انفجر في منطقة سفيردلوفسك، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.

وقال رئيس المكتب لوكالة "سبوتنيك": إن "سائق الشاحنة الصهريجية المملوءة بحوالي 54 طناً من الوقود… سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص — سائحين فوق الصهريج ونتيجة لذلك، فقد السائق السيطرة على الشاحنة ووقع بحفرة مما تسبب في اشتعال الشاحنة والذي تبع ذلك انفجار. وفقا للبيانات الأولية توفي ثلاثة أشخاص".

ووفقا للمتحدث وقع الحادث الساعة 00.15 بالتوقيت المحلي في الكيلومتر 44 من طريق كاربينسك-كيتليم السريع.

في سياق آخر كان سائق شاحنة قد لقي مصرعه الجمعة الماضي بعد اصطدام سيارته بجدار مبنى السفارة الروسية في طهران.

وأكدت السفارة لـ "سبوتنيك" سلامة جميع موظفيها ويعمل موظفو السفارة مع السلطات المحلية لتقييم حجم الأضرار جراء الحادث.