الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء في الحسكة وريفها الجنوبي

جهينة نيوز:

قال مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة المهندس أنور عكلة: إن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الحسكة وريفها الجنوبي انهيار برج توتر “66 ك ف” بين محطتي الغزل والمبسطة جراء اصطدام معدات كانت محملة بشاحنة بخطوط نقل التوتر جنوب مجبل الإسفلت وانهيار رأس البرج.

وأضاف: أن انهيار البرج أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن “المبسطة والسد الشرقي والسد الجنوبي والشدادي” والورشات الفنية تعمل حاليا على إصلاح البرج بغية إعادة خدمة التيار الكهربائي للأهالي متوقعا إنتهاء عمليات الإصلاح خلال الساعات القادمة.

وكانت الورشات الفنية أصلحت صباح اليوم الخلل الفني الحاصل على خط توتر “66 ك ف” الواصل بين محطتي الجسرين والغزل.