حفيد مانديلا: نظام الفصل العنصري لم ينجح في جنوب إفريقيا وسيفشل في فلسطين

جهينة نيوز

أكد شيف مانديلا، حفيد الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي الراحل نيلسون منديلا، اليوم السبت، أن نظام الكانتونات العنصرية، لم ينجح أبدا في جنوب إفريقيا، وسيفشل كذلك في فلسطين.

وأضاف شيف مانديلا، وهو نائب في برلمان بلاده، خلال كلمة على هامش مهرجان "فلسطين إكسبو" المقام في لندن، أن الحل الوحيد لفلسطين هو الدولة الواحدة، وقال: "كنا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، نناضل سويا لأجل تحرير فلسطين، وإنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، واليوم جنوب إفريقيا حرة، وغدا فلسطين ستكون حرة".

كما كشف حفيد مانديلا عن محاولات إسرائيلية لمنعه من المشاركة على خلفية دعمه لفعاليات حملات "BDS"، الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل.

يذكر أن مهرجان "فلسطين إكسبو" يقام في لندن للمرة الثانية بعد إقامته أول مرة في العام 2017، وهو من أكبر الفعاليات المؤيدة للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية.