أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٧/ ٧: انت بطل وفارس، شغوف ذو ارادة صلبة، تنجح بحياتك، محارب بشجاعة، تعمل بعزم وتصميم، ولكن ترهق نفسك، انت بحاجة الى قضية تشغل نفسك فيها، تبربالعلوم والطب والتجارة، عمل كثير اليوم، تغييرات اعتباطية، عدم استقرار وتهور للبعض، طلاق او خيارات خاطئة للبعض، الاشهر القادمة عمل ونفوذ، ولادة طفل وسكن جديد، تغيير بالعمل او فرصة عمل جديدة

الحمل: تجد نفسك اليوم بعمل متراكم ومضغوط، لاتضيع وقتك بالعمل السطحي، خليك منتج، لا ترتكب أخطاء حتى لا تدفع الثمن، اليوم الجو مشحون ومسؤولية كبيرة قد تحملها الخطأ ممنوع لا تتذمر واطلب المساعدة، خفف من تنقلاتك وزياراتك واعتمد الصمت، وانتبه على صحتك وغذائك لا تميل للكسل شعور محاصر عندك

الثور: تأثيرات الطاقة الإيجابية جيدة عليك، مع ذلك يطلب منك الفلك أن تكون متكتم وصابر،وتنسى الاسى وتخصص جزء من وقتك لهواية مفضلة عندك، وتعمل اتصالاتك وتنتشر وتكون منتبه لأي غفلة وتلتقي مع الأحبة حتى تنهي مشاكل اليوم، وتلتفت لاشياء جديدة ومصالحات وتفاهم وأجواء رومنسية بانتظارك مساء، مخاطر على صعيد الصحة

الجوزاء: اليوم على مزاجك، طلة جديدة، تتنفس الصعداء، اهتماماتك تتركز على البحث تفرح لوقوف الاصدقاء لجانبك، وخاصة ان المسالة عائلية وفيها اعطال، يوجد عندك عهد لا تنقضه، حاول الاتكال على احد حتى يساعدك، اشخاص مقربون يلتقون معك، او تتعقد العلاقات، تسمع اراء حتى تتحسن نفسيتك

السرطان: اليوم سريع بأحداثه تغيرات بالخطط والأمور مهنية، اليوم أفكارك جيدة اتصالاتك الحظ بجانبك حتى تقوم برحلة أو سفر قصير وتكتشف أشياء مخفية، بإمكانك أن تقوم بزيارات استقبال جيران أخوة، تعطي رأيك قوم بمصالحات ولا تخاصم .

الاسد: أنت اليوم مرتاح ومستعد لتقوم بعملية تحضير وتوسيع آفاق أو تقوم بعملية شراء أو تريد الحصول على مكسب مالي، انتبه على كل التفاصيل واترك الأمور تتفاعل بهدوء ، ستحصل على مساعدة من محيطك قد تكون وعود أو هدايا أو مبلغ من دين سابق، حدسك القوي سيساعدك على تخطي مصاعب إذا اعترضتك يوم سهل لتحقيق أمالك، أمور مالية لك.

العذراء: : نهار على مزاجك إطلالة جديدة وفرحة بوقوف الأصدقاء إلى جانبك، بتلاقي نتيجة تنطلق وتعيد أمورك ممكن تدخل مرحلة جديدة وتغيرات تهتم بمظهرك وشكلك على أمل جديد ،يحمل استقرارك العاطفي وراحة بالك القمر ببرجك قادر ان تعمل ما تريد

الميزان: : لديك ملل ووساوس لا تضغط على الأحداث اترك الأمور على طبيعتها حتى تمرر أي إحراج او إرباك، يومك بطيء وخالي من طاقة الجأ للراحة قدر إمكان حتى تتمكن بعدها من استعادة نشاطك وتحل مشاكلك، انتبه من الحاسد، مسكين الحاسد لا يظلم الا نفسه، التاخير ممنوع

العقرب: شعبيتك تتصاعد وبتلاقي محبة وين ما كنت، تتحدث وتناقش ويستمع اليك الجميع، وبتلاقي حل لمشكلة شاغلة بالك راح تسمع أمر يرضيك، وبتلتقي مع الاصدقاء تشعر بحرية التحرك والقرارات والدعوات، احتمال تتعرف على شخص مميز

القوس: احتمال تعرضك لمشاكل في عملك نتيجة إهمالك لأمور مهمة، وينعكس هذا الإهمال على مركزك المهني أو الاجتماعي، كون حكيم ومستعد لضغوطات قليلة، لا تتحمس للناس الجدد اللذين يدخلون لحياتك هذا الشيء أفضل لنفسيتك، ليكن عملك جيد، شغل كثير مع غرباء تسوق، انتبه للتوقيت والساعة

الجدي: أنت اليوم تتهيأ للقاءات رومنسية اجتماعية، منحى جديد يقربك من هدفك، اليوم بقربك من هدفك أي محاولة قد تفيدك ،عندك علاقات عائلية وسفر وتنقل لا تدع الأحداث من حولك تؤثر فيك، اليوم جيد لتعمل استقبال وتوديع وتشجع للدراسة اذا كنت طالب يوم للثقافة المختلفة.

الدلو: تقوم بخطوة فريدة وتكون مفيدة، تحل بعض احداث اليوم، ملفات خاصة، الاسباب السريعة لا تفيد، وظف معاراتك بصورة ذكية، اجندة خفية لا تحاول اخفاء الماضي، خاضع نهارك للفواتير والاستحقاقات ومرافقة المريض

الحوت: يدعوك نهارك الى العمل واستقرار جوك، غض الطرف عن اخطاء الحبيب، لا تنتقد واجل المواجهة او الغها، ابتسم للحياة حتى تبتسم بدورها لك، حاول بناء الجسور بينك وبين من تحب، مخالفة قانونية للبعض