مدرب منتخب نيجيريا: درس مدغشقر علمنا الكثير

جهينة نيوز:

أعرب الألماني جيرونوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيري عن سعادته البالغة بالتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية علي حساب منتخب الكاميرون مشيراً إلى أن سبب الفوز اليوم هو الدرس الذي تعلمه الفريق من خسارته أمام مدغشقر

وقال روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : كان لدينا بعض الأيام الصعبة بعد مباراة مدغشقر، كنا نود أن نظل في المنافسة، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الخسارة أمام منتخب مدغشقر وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة نيجيريا، رغم سماعى بعض الشائعات حول إنهاء عقدى حتى لو فزت على الكاميرون".

و تابع "حاولنا السيطرة منذ البداية، وفي نهاية الشوط الأول عانينا من مشاكل في التركيز أما في الشوط الثاني حاولنا إعادة ترتيب لأوراق وكنا أكثر فاعلية في شوط الثاني".

وأضاف "نمتلك فريق صغير السن يسعى لإثبات جدارته و نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة ربع النهائي".

وكشف أنه سيتابع مباراة مصر وجنوب أفريقيا تحسبا لمواجهة أحدهما في الدور ربع نهائي للبطولة.

وفاز منتخب نيجيريا علي نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب إستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.