الولايات المتحدة الامريكية .. انفجار بمنطقة تجارية في فلوريدا

جهينة نيوز

وقع انفجار قوي يرجح انه ناجم عن تسرب غاز في مدينة بلانتيشن في فلوريدا ما تسبب باصابة نحو 20 شخصا بجروح كما أعلن جهاز الاطفاء الذي لا يزال يفتش المباني التي تحطمت نوافذها، واثنان من الجرحى في حالة خطرة كما أعلن جويل غوردون نائب قائد رجال الاطفاء في بلانتيشن الواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال ميامي في جنوب فلوريدا.

وتضرر ناد رياضي بشكل خاص كما أضاف غوردون مشيرا الى ان عددا من الاشخاص كانوا داخله حين وقع الانفجار. وقال “في هذه المرحلة يمكنني القول إنه لا قتلى” مضيفا أن الامور “كادت ان تكون أسوأ بكثير”.

و بحسب وكالة الصحافة الفرنسية رفض تأكيد فرضية تسرب الغاز وراء حصول الانفجار. وكان رجال الاطفاء تحدثوا سابقا في تغريدة عن انفجار غاز. وقال غوردون “لقد لاحظنا تسرب غاز عند وصولنا لكن لا يمكنني التأكيد أن ذلك هو سبب الانفجار”.

واشارت محطة “دبليو بي إل جي” المحلية الى تحطم زجاج أحد المباني الكبرى جزئيا فيما تناثر الحطام في الموقف، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة. وأوضح غوردون “نعتقد اننا عثرنا على الجميع” بعد اشارات من الاشخاص المفقودين، لكن عمليات البحث مستمرة.