طهران: الكونغرس يسعى لمنع إنتاج الـ"البيتكوين" في إيران

السبت, 6 تموز 2019 الساعة 22:14 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

طهران: الكونغرس يسعى لمنع إنتاج الـ

جهينة نيوز

أشار مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، سعيد زرندي، إلى أن الكونغرس الأمريكي يسعى لمنع إنتاج الـ"بيتكوين" في إيران، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء.

وقال زرندي إن أهمية العملة تكمن في أنها تتيح الهروب من الحظر الأمريكي المفروض على طهران .

ودعا المسؤول الإيراني الحكومة لاتخاذ قرار سريع بشأن السماح بإنتاج العملة في إيران خشية من أن تستخدم في أنشطة سرية.

وأشار زرندي إلى أن وزارات عدة تعمل مع البنك المركزي الإيراني من أجل البت في قضية السماح بإنتاج هذه العملة من عدمه، وفقا للوكالة .


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