روسيا ستزود السلاح الذي فتك بالارهابيين بذكاء صناعي

جهينة نيوز

أعلن المجمع الصناعي العسكري الروسي عزمه تحديث قاذف اللهب الثقيل “توسوتشكا” وتزويده بذكاء اصطناعي جديد أصغر من سابقيه المتمثلين في نظامي “سولنتسوبيك” و”بوراتينو”.

ونقلت وكالة أنباء سبوتينك الروسية عن مصدر في المجمع العسكري الروسي قوله إنه تم تحسين بيئة العمل وشكل النظام بحيث يصبح جميلا لافتا إلى عدم وجود نماذج شبيهة بهذا النظام في العالم.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من اختبار العمل على النظام الحالي للقاذفات في عام 2020.

و يذكر أن قاذفة اللهب و التي تسمى لفحة الشمس اثارت ذهول العسكريين خلال ادائها في سورية ضد معاقل و تحصينات الجماعات الارهابية و تعتبر احد الاسلحة الفريدة في العالم التي لا مثيل لها و تستعمل في عمليات التمهيد الناري بمدى 6 كلم.