تضارب الانباء عن تعزيزات عسكرية اميركية الى قاعدة عين الاسد في بالعراق

جهينة نيوز

كشف مصدر امني في الانبار غرب العراق، السبت، عن وصول تعزيزات عسكرية اميركية الى قاعدة عين الاسد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تعزيزات عسكرية اميركية وصلت اليوم، الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار"، مبينا ان "الجنود وصلوا الى عين الاسد عن طريق الجو والاليات العسكرية التابعة لهم برا من خلال منفذين احدهما طريبيل".

واضاف ان "عدد العجلات التي وصلت تبلغ نحو 100 عجلة"، مشيرا الى ان "هذه التعزيزات هي لاغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة في المحافظة".

وتقع قاعدة عين الاسد على بعد ١٠٨ كم غرب الرمادي قرب البغدادي، وكان اسمها قاعدة القادسية قبل ٢٠٠٣، وبدأ بنائها عام 1980 وأكتمل عام 1987 بواسطة إئتلاف مجموعة من الشركات اليوغسلافية بكلفة ٢٨٠ مليون دولار لتتسع لـ5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجىء، المخازن المحصنة، ثكنات عسكرية وملاجىء محصنة للطائرات فضلا عن الملاعب والمباني الخدمية.

و بدورها نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة "عين الأسد" بحسب ما ذكرت "RT".

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن بعض القنوات والوكالات الإخبارية نشرت أنباء عن وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة "عين الأسد"، مضيفة أنه "بعد التدقيق مع قيادة عمليات الجزيرة، تبين أن الخبر عار عن الصحة".

وطالبت الخلية عبر المتحدث باسمها العميد يحيى رسول، وسائل الإعلام بالابتعاد عن المصادر المجهولة والاعتماد على مصادر خلية الإعلام الأمني الرسمية.