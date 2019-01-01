أقوى جيش في العالم يجري تدريبات مع عصابة ارهابية في سورية - صور

السبت, 6 تموز 2019 الساعة 20:46 | سياسة, محلي

أقوى جيش في العالم يجري تدريبات مع عصابة ارهابية في سورية - صور

جهينة نيوز

تحركات مريبة لقوات الاحتلال الامريكي في سورية و ذلك بالتزامن مع التوترات التي تسود المنطقة, و ذكر الاعلام الحربي ان قوات الاحتلال الامريكي زودت قواتها التي تحتل حقل العمر النفطي و تسرق انتاجه بتعزيزات عسكرية تشمل عبارات و قوارب مطاطية دون معرفة سبب استقدام هذه التعزيزات و التي قد تنتهي بيد ارهابيي داعش.

و في سياق آخر نشرت تنسيقيات الارهابيين صور قالت انها لتدريبات قوات الاحتلال الامريكي في التنف مع جماعة مغاوير الثورة الارهابية, و نشرت عدة صورة من التدريبات التي نفذها الاحتلال الامريكي.

و يذكر ان قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف تحولت الى منبع لارهابيي داعش و لطالما هاجمت عصابات داعش مواقع الجيش العربي السوري في محيط ريف حمص انطلاقاً من التنف و قبل عام هاجمت داعش قرى شرق السويداء و خطفت عدد من النساء و نقلتهم الى التنف ليحررهم الجيش العربي السوري لاحقاً بعد محاولة نقلهم من التنف الى ريف دير الزور.


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