أقوى جيش في العالم يجري تدريبات مع عصابة ارهابية في سورية - صور

جهينة نيوز

تحركات مريبة لقوات الاحتلال الامريكي في سورية و ذلك بالتزامن مع التوترات التي تسود المنطقة, و ذكر الاعلام الحربي ان قوات الاحتلال الامريكي زودت قواتها التي تحتل حقل العمر النفطي و تسرق انتاجه بتعزيزات عسكرية تشمل عبارات و قوارب مطاطية دون معرفة سبب استقدام هذه التعزيزات و التي قد تنتهي بيد ارهابيي داعش.

و في سياق آخر نشرت تنسيقيات الارهابيين صور قالت انها لتدريبات قوات الاحتلال الامريكي في التنف مع جماعة مغاوير الثورة الارهابية, و نشرت عدة صورة من التدريبات التي نفذها الاحتلال الامريكي.

و يذكر ان قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف تحولت الى منبع لارهابيي داعش و لطالما هاجمت عصابات داعش مواقع الجيش العربي السوري في محيط ريف حمص انطلاقاً من التنف و قبل عام هاجمت داعش قرى شرق السويداء و خطفت عدد من النساء و نقلتهم الى التنف ليحررهم الجيش العربي السوري لاحقاً بعد محاولة نقلهم من التنف الى ريف دير الزور.