روحاني لماكرون: تقليص طهران التزاماتها النووية تصب في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن بحسب موقع الرئاسة الإيرانية .

ووفقا للرئاسة الإيرانية، فقد أكد روحاني، إن تقليص طهران التزاماتها النووية الأخيرة "تصب في إطار الاتفاق النووي وللحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية عن طهران "يمكن أن يكون بداية لتحرك جديد بين إيران والدول 5+1".

و قال روحاني أن إيران تعتبر الإجراءات الأوروبية للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، غير ناجعة، مضيفا أن الضغوط الأمريكية الاقتصادية على إيران تعتبر "خطوة إرهابية وحرب اقتصادية بكل المعايير".

من جهته أكد ماكرون أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها مستقبلا للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي والحفاظ عليه.