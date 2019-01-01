الكيان الصهيوني يرحب باحتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الطاقة الصهيوني، يوال إشتاينيتز، موقفه الموافق تجاه احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية.

وفي هذا الصدد وصف إشتاينيتز الخطوة البريطانية في احتجاز الناقلة المذكورة بالإيجابية، معتبرا أن هذا الأمر يؤدي إلى تكثيف الضغوط ضد إيران

كما نفى في حوار مع إذاعة "تل أبيب" ضلوع الكيان الصهوني في احتجاز الناقلة الإيرانية.

يشار إلى أن قوات الجيش البريطاني احتجزت الخميس ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية بجبل الطارق.

واحتجت إيران بشدة على هذه الخطوة واستدعت سفير بريطانيا لديها على خلفية الحادث، مطالبة لندن بالإفراج عن الناقلة المحتجزة فورا.

وکانت حكومة إسبانيا قد اعلنت نيتها تقديم شكوى قضائية ضد احتجاز ناقلة النفط الإيراني من قبل قوات البحرية البريطانية ، قبالة سواحل جبل طارق.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، حسبما نقلت عنه صحيفة "غارديان" البريطانية الجمعة: "ندرس ملابسات [الحادث] ومدى تأثيره على سيادتنا"، مشيرا إلى أن إسبانيا لم تتدخل في عملية احتجاز الناقلة.