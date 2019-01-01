ترامب يعترف بوجود كائنات فضائية

جهينة نيوز:

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بحقيقة وجود أجسام فضائية.

وقال ترامب خلال المقابلة: "حسنًا، لا أريد الخوض في ذلك. لكني شخصيا، أشك في وجود كائنات فضائية، ولكن، أعتقد أن أي شيء ممكن".

ومن جانبه أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون خلال اللقاء الصحفي إلى الحالات التي لاحظ فيها طيارو البحرية الأمريكية أشياء غريبة أثناء رحلاتهم الجوية.

وردا على سؤال حول حقيقة وجود حطام جسم غامض تم تخزينه في إحدى القواعد الجوية الأمريكية أجاب ترامب بأنه لا يملك أي معلومات حول هذه الأنباء.

دفعت رؤية الطيارين في سلاح الجو الأمريكية أو مشاهدة مركبات أو أجسام أو أطباق فضائية غير محددة بالمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية إلى إعداد مذكرة رسمية تتناول عملية إبلاغ الطيارين التابعين له عن رؤيتهم للأجسام الفضائية والأطباق الطائرة.

سبوتنك