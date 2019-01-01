إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة جنوب دمشق

جهينة نيوز:

خلال متابعتها الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة جنوب دمشق.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “بناء على معلومات تم اليوم الاشتباه على إحدى النقاط العسكرية في جنوب دمشق بسيارة دبل كبين هوندا وبعد عمليات التفتيش عثر بداخل السيارة على مخبأ سري وبداخله كمية كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة”.

ولفت المصدر إلى أن الكمية المضبوطة تقدر ب 266 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و60 ألف حبة كبتاغون مخدرة مبينا أنه تم إلقاء القبض على شخصين كانا بالسيارة.

وتعمل الجهات المختصة في مختلف المحافظات على مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها حيث تم خلال الفترة الماضية إلقاء القبض على عدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.