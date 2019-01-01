سريلانكا ترفض عقد اتفاقية تسمح للقوات الأميركية باستخدام مرافئها

جهينة نيوز:

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا رفضه إبرام اتفاقية عسكرية تسمح للقوات الأميركية باستخدام المرافئ السريلانكية وتقويض سيادة بلاده.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سيريسينا قوله اليوم أمام تجمع عام في جنوب البلاد: “لن أسمح باتفاق يقوض استقلالنا وسيادتنا… بعض القوات الأجنبية تريد أن تجعل سريلانكا إحدى قواعدها.. لن أسمح لهم بالمجيء للبلاد” في إشارة إلى المفاوضات التي تجريها حكومة بلاده مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاقية العسكرية بين البلدين.

وشدد سيريسينا على أنه لن تكون هناك اتفاقيات ثنائية “ضد المصالح الوطنية لسريلانكا طالما أنه باق في منصبه” علما أن ولايته الرئاسية تنتهي في كانون الثاني المقبل.

وتسعى الاتفاقية التي يشجعها رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي المؤيد للغرب إلى “وصول متبادل للتسهيلات في المرافئ والسماح بدخول الأفراد العسكريين والمتعاقدين”.

وتخطط الولايات المتحدة لتحقيق موطئ قدم لها في جزيرة سريلانكا ذات الموقع الاستراتيجي في جنوب آسيا عبر تعزيز تعاونها العسكري معها.