تراجع الليرة التركية تسبب بإقالة محافظ البنك المركزي

جهينة نيوز

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعين نائبه مراد أويسال خلفا له، إثر تسجيل الليرة التركية تراجعا جديدا.

ويأتي قرار الرئيس التركي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته سياسة بلاده لتشديد القيود الائتمانية وتعهد بخفض أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة حاليا والبالغة 24%.

وسجلت الليرة التركية تراجعا جديدا الأسبوع الماضي إلى مستوى 5.77 ليرة مقابل الدولار، مع توالي الأنباء عن تعديل يقتضي نقل احتياطي البنك المركزي إلى الميزانية العامة.

وقبل أيام أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد خلال مايو الماضي، بنسبة 20.94% مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية الخاصة بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.