إيطاليا تبحث حظر الحيوانات في السيرك بعد قتل أربعة نمور "مدربها"!

جهينة نيوز

انطلقت في إيطاليا دعوات لفرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك مع مناقشة البرلمان للأمر وذلك بعد أن هاجمت أربعة نمور مروضها وقتلته في جنوب البلاد.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها بأن مروض النمور البالغ من العمر 61 عاما تعرض للهجوم يوم الخميس خلال التدريب، واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك مما أثار احتجاجات من منظمات حقوق الحيوان.

ودعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم وحثت الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك.

وقالت الرابطة في بيان "يجب إنقاذ النمور ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية".

ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك بعد فشل مشروع قانون آخر طرح في 2017.

وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حال التصديق على مشروع القانون مما أثار قلق رابطة السيرك الوطنية التي أعلنت إجراءات احتجاجية.