كهرباء دير الزور تلاحق لصوص التيار وتنظيم 500 ضبط منذ تفعيل الضابطة العدلية

جهينة نيوز

كشف مدير عام شركة كهرباء دير الزور خالد لطفي في تصريح خاص لـ«تشرين» أنه بعد تفعيل الضابطة العدلية في الشركة لملاحقة مستجري الكهرباء بطرق غير مشروعة، يجري العمل على وضع حد لهذه الممارسات التي تؤثر سلباً في التغذية الكهربائية وموثوقية الشبكة.

وعن حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي التي ضُبطت منذ تفعيل الضابطة العدلية أكد لطفي أن الجولات الميدانية التي قامت بها عناصر الضابطة أسفرت عن تنظيم 500 ضبط عدلي بحق سارقي الكهرباء، لافتاً إلى أن جزءاً من تلك الضبوط تمت المصالحة عليه مع الشركة، في حين أُحيل بعضها إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وفيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق المحررة من المحافظة، نوه لطفي بأن الشركة قامت بتغذية معظم المناطق وفق الإمكانات المتاحة بعد أن تم تركيب 350 محولة باستطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن عدم عودة التيار الكهربائي إلى مدينة البوكمال سببه التخريب الذي لحق بمحطة الدوير الرئيسة، وهي باستطاعة ٢٠/٦٦/٢٣٠ ك.ف/ لكونها تحتاج إلى إعادة تأهيلها، أما بالنسبة لمدينة الميادين فأشار لطفي إلى تغذية المدينة بالتيار الكهربائي وتركيب نحو «٢٠» محولة باستطاعات مختلفة، ومازال العمل مستمراً ريثما يتم تأمين محولات وأمراس وجميع مستلزمات إيصال التيار الكهربائي إلى كامل المدينة، لافتاً إلى حاجة عدد من أحياء المدينة إلى التيار الكهربائي كالحميدية والعمال والشيخ ياسين وقسم من حي الجبيلة، إضافة إلى ضرورة تأمين مراكز تحويل جديدة لزوم تغذيتها بالتيار الكهربائي.

ولم يخفِ لطفي في حديثه الصعوبات التي تعانيها الشركة، وفي مقدمتها نقص الآليات الثقيلة والخفيفة, إضافة إلى حاجتها إلى تأمين محولات كهربائية وأمراس وعدادات كهربائية، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة لأعمال تأشير العدادات والجباية للمشتركين بخطوط سكنية وتجارية، برغم أن الشركة تأخرت بإدخال التأشيرات إلى الحواسب بسبب ضعف شبكة الإنترنت في المحافظة، وقال: سيتم إصدار الفواتير المتعلقة بالاشتراكات ريثما تتوفر خدمة الإنترنت لاحقاً.