مدرب المنتخب المغربي : الخسارة مسؤوليتي و نجما الفريق يقرران الاعتزال الدولي

جهينة نيوز

صرح هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة اليوم مع بنين: "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي "أتحمّل مسؤولية خسارة مباراة بنين وتوديع البطولة مبكرا".

"جهزت اللاعبين لركلات الجزاء طبعا..درسنا الخصم وكل شيء..كانت هناك إمكانية لفعل ما هو أحسن.. لا أستطيع قول أكثر من هذا فأنا خسرت ولا أستطيع قول المزيد".

وأشار المدرب إلى أنه "صافح اللاعبين عقب المباراة، وكانت هناك حالة من الحزن والصدمة والجميع كان يبكي، 3 سنوات ونصف وأنا في المغرب ومع اللاعبين.. الآن هناك وقت لتذوق مرارة الهزيمة وقرار البقاء أو الرحيل سيتم اتخاذه في الوقت المناسب، أكيد من طرف الكل".

وختم حديثه بـ"أشكر الجميع على دعمهم لنا طيلة السنوات الماضية.. يجب أن نتذكر الأشياء الجميلة وهذه هي كرة القدم".

وفاز منتخب بنين على المغرب بركلات الترجيح 4/1، بعد أن انتهت المباراة (1/1)، التي جرت اليوم الجمعة، عن دور ثمن النهائي في ملعب السلام بالقاهرة.

من جهة ثانية قرر نجما منتخب المغرب مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي، الاعتزال دوليا بعد الإخفاق في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن القائد الثاني للمنتخب المغربي، مبارك بوصوفة، كشف لشبكة "BBC" أنه حسم قراره بالاعتزال دوليا.

كما أشار لاعب الوسط كريم الأحمدي في مناسبات عدة قبل وأثناء البطولة المقامة بمصر، أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ"تعليق الحذاء" عند انتهاء المغامرة الأفريقية.

المصدر وكالات