اليونان تضبط أكبر شحنة كبتاغون في العالم قادمة من سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات اليونانية إنها صادرت أكبر كمية حبوب من المخدرات في العالم قادمة من سوريا تزيد قيمتها على نصف مليار يورو.

و بحسب ما ذكرت وكالة رويترز أن وحدة الجرائم المالية اليونانية أعلنت اليوم الجمعة إن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات ضبطوا ثلاث حاويات مليئة بالأمفيتامينات.

وذكرت أن 20 ضابطا شاركوا في العملية وتمت مصادرة 5.25 طن من المخدرات، وهي عبارة عن 33 مليون قرص كبتاغون، من حاويات تم شحنها من سوريا.

وأشارت الوحدة في بيان لها أن "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون دولار".

و تعتبر سوريا وفق رويترز مصدرا ومستهلكا رئيسيا للأمفيتامينات وخاصة بعد الحرب حيث زاد الطلب وأتاحت ظروف الحرب فرصا للمنتجين.